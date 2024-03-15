Облачные сервисы Microsoft, Amazon и Google с 20 марта могут прекратить работу

Компания Softline сообщила, что с 20 марта 2024 года корпорации Microsoft, Amazon и Google приостановят доступ к своим облачным продуктам и сервисам на территории России. Об этом Softline узнала от официальных представителей Microsoft и Amazon.

Данные ограничения стали частью «12-го пакета санкций Европейского союза» от 19 декабря 2023 года, который ограничивает поставку в Россию программного обеспечения для бизнес-аналитики и других продуктов. В компании не уточнили, коснётся ли сложившаяся ситуация всех пользователей или только представителей бизнес-сферы.

В Softline рекомендуют всем компаниям в кратчайшие сроки выполнить резервное копирование данных, связанных со всеми облачными продуктами Microsoft, Amazon и Google. Мы же, в свою очередь, советуем проделать эти действия и остальным пользователям, которые хранят в облачных сервисах корпораций важную информацию.