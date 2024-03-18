Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Microsoft не будет блокировать облачные сервисы для простых пользователей из России

Microsoft не будет блокировать облачные сервисы для простых пользователей из России
Комментарии

В компании Microsoft уточнили, что ранее анонсированные ограничения доступа к облачным сервисам не коснутся обычных пользователей. Об этом сообщает RTVI.

Ранее стало известно, что Microsoft, Amazon и Google приостановят доступ к своим облачным продуктам и сервисам из РФ. Однако отключение коснётся только корпоративных аккаунтов и затронет зарегистрированные в России компании, тогда как простые люди смогут пользоваться сервисами, как и прежде.

Точный список продуктов, которые будут заблокированы в России, пока неизвестен — но туда уже вошли Microsoft OneDrive, Microsoft Teams, Office 365 и SQL Server. Данные ограничения стали частью «12-го пакета санкций Европейского союза» и вступят в силу ночью с 20 на 21 марта.

Материалы по теме
Облачные сервисы Microsoft, Amazon и Google с 20 марта могут прекратить работу
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android