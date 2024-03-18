Microsoft не будет блокировать облачные сервисы для простых пользователей из России

В компании Microsoft уточнили, что ранее анонсированные ограничения доступа к облачным сервисам не коснутся обычных пользователей. Об этом сообщает RTVI.

Ранее стало известно, что Microsoft, Amazon и Google приостановят доступ к своим облачным продуктам и сервисам из РФ. Однако отключение коснётся только корпоративных аккаунтов и затронет зарегистрированные в России компании, тогда как простые люди смогут пользоваться сервисами, как и прежде.

Точный список продуктов, которые будут заблокированы в России, пока неизвестен — но туда уже вошли Microsoft OneDrive, Microsoft Teams, Office 365 и SQL Server. Данные ограничения стали частью «12-го пакета санкций Европейского союза» и вступят в силу ночью с 20 на 21 марта.