В Fortnite добавили ивент «Слава Мидаса» с новым режимом и наградами

Разработчики королевской битвы Fortnite представили временное событие «Слава Мидаса». Оно уже доступно в игре и продлится до 2 апреля.

Ивент будет разделён на пять фаз с заданиями — первую можно пройти уже сейчас, а остальные будут появляться постепенно (с 20 по 28 марта). За прохождение игроки получат граффити, украшение на стину и новый скин для дельтаплана.

Фото: Epic Games

Помимо этого, в игре появился новый режим «Пол — это лава», основанный на одноимённой игре. Геймерам предстоит забраться как можно выше и спастись от лавы. По итогу игроки смогут получить другие награды, в том числе золотую кирку.

В игровом магазине появились тематические предметы, а в соревновательном режиме будет доступен кубок «Слава Мидаса» — набравшие наибольшее количество очков в этом режиме получат уникальную экипировку и украшение на спину.

Фото: Epic Games

Ивент «Слава Мидаса» стал частью сезона, посвящённого греческой мифологии.