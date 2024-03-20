Анонсирован бюджетный смартфон Realme Narzo 70 Pro 5G с жестовым управлением

На этой неделе компания Realme анонсировала бюджетный смартфон Narzo 70 Pro 5G с большой батареей и экраном 120 Гц. Устройство работает на восьмиядерном процессоре MediaTek Dimensity 7050. Его главная особенность — жестовое управление.

Realme Narzo 70 Pro 5G оснащён 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400×1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью в 2000 нит. Также девайс получил аккумулятор с ёмкостью 5000 мА/ч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт.

Ко всему прочему, гаджет имеет подэкранный сканер отпечатков пальцев и защиту от пыли и влаги по стандарту IP54. Основная камера получила три объектива: на 16 Мп, широкоугольный на 8 Мп и для макросъёмки на 2 Мп.

Realme Narzo 70 Pro 5G будет продаваться в двух конфигурациях: первая со 128 Гб памяти за $ 240 (~ 22,1 тыс. рублей), а вторая с 256 Гб памяти — за $ 265 (~ 24,4 тыс. рублей).