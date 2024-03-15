На 8 Марта россияне чаще всего покупали фитнес‑браслеты и умные колонки

Россияне стали чаще выбирать в качестве подарков не смартфоны, а другие гаджеты: смарт-часы, умные колонки, фитнес-браслеты и беспроводные наушники. Накануне празднования Международного женского дня 8 Марта их продажи в денежном эквиваленте выросли в 2,3 раза по сравнению с обычной неделей. Об этом нам рассказали в агентстве «Управление пониманием».

Накануне женского праздника покупатель больше обычного интересовался теми категориями товаров, где есть максимальная вариативность. Повышенный спрос получили те гаджеты, которые обладают широкой цветовой палитрой и оригинальным дизайн-исполнением.

Самыми быстрорастущими категориями продаж стали «цифровые аксессуары» и «умные колонки». К примеру, число покупок умных часов выросло в два раза, а фитнес‑браслетов — в три раза. Традиционно лидером среди всех аксессуаров стали беспроводные наушники, продажи которых в денежном выражении выросли на 120%.

Продажи умных колонок увеличились на 264% в денежном эквиваленте. Что касается категории смартфонов, то она показала самый скромный прирост в размере 42%.