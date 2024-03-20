Игру Dragon's Dogma 2 детально сравнили на ПК, PS5 и Xbox Series

Блогер ElAnalistaDeBits уже получил копию ролевого экшена Dragon's Dogma 2 и детально протестировал игру на разных платформах. Что касается производительности в целом, то разработчикам необходимо выпустить для тайтла пару патчей, так как частота кадров на консолях и ПК часто проседает.

Видео доступно на YouTube-канале ElAnalistaDeBits. Права на видео принадлежат ElAnalistaDeBits/Capcom.

На PS5 тени гораздо детализированнее, чем на Xbox Series: особенно вдали. На ПК загрузки происходят гораздо быстрее при использовании SSD — по этому показателю у PS5 есть небольшое преимущество над Xbox Series. Самая высокая дальность прорисовки в версии для ПК.

Что касается среднего разрешения на консолях, то на PS5 оно немного выше, чем на Xbox Series X. Ко всему прочему, технология трассировки лучей предусмотрена на всех платформах, кроме Xbox Series S.

Релиз Dragon's Dogma 2 состоится 22 марта. Тайтл получит русские субтитры.

Сравнение на скриншотах

Фото: ElAnalistaDeBits/Capcom

Фото: ElAnalistaDeBits/Capcom

Фото: ElAnalistaDeBits/Capcom

Фото: ElAnalistaDeBits/Capcom

Фото: ElAnalistaDeBits/Capcom