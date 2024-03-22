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Dragon's Dogma 2 вышла на ПК и консолях

Dragon's Dogma 2 вышла на ПК и консолях
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Прошедшей ночью состоялся релиз Dragon's Dogma 2 — новой игры Capcom и масштабного ролевого экшена. Игра уже доступна на ПК, PS5 и Xbox Series.

Dragon's Dogma 2 — большая ролевая игра, действие которой разворачивается в фэнтезийном мире Грансис. Одна из главных особенностей серии — сражения с гигантскими созданиями в духе Shadow of the Colossus: герои могут взбираться прямо по телам своих противников, находя их самые уязвимые места.

Второй фишкой франшизы считаются так называемые Пешки — это компаньоны главного героя, которые сопровождают его на протяжении всей игры. Каждый напарник уникален и несёт за собой свои плюсы.

Релизный трейлер

Видео доступно на YouTube-канале Dragon's Dogma. Права на видео принадлежат Capcom.

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