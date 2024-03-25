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Режиссёр фильма по The Legend of Zelda надеется не подвести фанатов франшизы

Режиссёр фильма по The Legend of Zelda надеется не подвести фанатов франшизы
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Режиссёр Уэс Болл в интервью изданию Total Film рассказал о том, что у него есть «потрясающая идея» для фильма по The Legend of Zelda, над которым он и работает. Постановщик представил Nintendo свою концепцию ленты совсем недавно.

По словам Болла, он понимает, насколько франшиза важна для фанатов, поэтому не хочет их подвести.

У меня есть потрясающая идея. Я думал об этом чертовски долго, о том, насколько крутым был бы фильм о Зельде. Я хочу исполнить самые заветные желания людей. Я знаю, что эта франшиза важна для людей, и я хочу, чтобы это было настоящее кино.

Актёрский состав фильма The Legend of Zelda неизвестен. Финансированием фильма Nintendo и Sony Pictures займутся вместе. Sony Pictures Entertainment будет прокатывать ленту во всём мире.

Даты выхода у картины нет.

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