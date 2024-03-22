«Летучий корабль» получился пустым и бессмысленным. Обзор фильма

Несмотря на все вводные, ничего не вышло.

В последние годы российский кинематограф переключился на ремейки, переосмысления и адаптации. «Чебурашка», «Бременские музыканты», «По щучьему велению», «Домовёнок Кузя», «100 лет тому вперёд» — это лишь часть основанных на классике фильмов, которые недавно вышли или вот-вот выйдут.

21 марта список пополнил «Летучий корабль». Казалось бы, новинка обречена на успех: в основе культовый мультик 1979 года, песню Водяного знают даже зумеры, трейлеры цепляли красочностью. Увы, в реальности у режиссёра Ильи Учителя получился фильм ни о чём!

«Летучий корабль»: информация о фильме

Название: «Летучий корабль»

Режиссёр: Илья Учитель

Актёры: Александр Метёлкин, Ксения Трейстер, Андрей Бурковский, Полина Гагарина и другие

Дата выхода: 21 марта 2024 года

Жанр: фэнтези, мелодрама, мюзикл

Страна: Россия

«Летучий корабль»: где смотреть?

Фильм уже показывают в кинотеатрах. Цифровая версия выйдет ориентировочно в мае-июне.

Видео доступно на YouTube-канале «Наше кино». Права на видео принадлежат «Наше кино».

Минимум сюжета, максимум странных песен

Перед режиссёром «Летучего корабля» стояла простейшая задача: взять сюжет старого мультика и слегка углубить его, добавив сюжетных арок и сделав развитие персонажей динамичнее. Илье Учителю, в портфолио которого есть приличный «Стрельцов», это было по силам — вот только он либо уступил эффективным менеджерам, либо не стал напрягаться. В итоге переосмысление классики обернулось кошмаром.

В фильме есть простой мужик Ваня, принцесса Забава, коварный Полкан, грустный Водяной и прочие персонажи из мультфильма. Увы, связать их приключения в нормальную историю не удалось.

В фильме очень красивые костюмы Фото: «Наше кино»

Ощущение, что съёмочная группа до ужаса боялась, что дети в зале потеряют интерес, родители выведут их с сеанса, и сарафанное радио, которое превратило «Чебурашку» в кассовую сенсацию, не сработает. Чтобы детишки заворожённо смотрели в экран, сценарий «Летучего корабля» превратили в кашу: вместо нормальных диалогов и развития персонажей там чудные клипы.

Почти весь фильм персонажи поют и танцуют — причём речь о современных треках, а не культовых песнях из мультфильма. К примеру, посреди фильма в кадр залетает Соловей-разбойник и исполняет «Хоп хэй лала лэй» Леонида Агутина. Выбор трека ничем не обоснован, персонаж исполняет его просто… потому что?

По той же логике в фильме звучат «На заре», «Верхом на звезде» и много чего ещё. Сами песни прекрасные и красиво обставлены, но сюжет они не двигают, персонажей не развивают, никакого смысла не имеют. Поэтому и кажутся красивым, но всё-таки инородным телом. Только взятые из мультфильма песни принцессы и Водяного хоть как-то связаны с основной историей. Увы, они теряются на фоне сомнительного балагана.

Красивый, но бессмысленный танец Фото: «Наше кино»

Отмечу, что многие музыкальные номера вышли спорными. Это особенно заметно на фоне недавних «Бременских музыкантов»: там актёры выкладывались на полную и пели своими голосами. Тут же принцесса в исполнении Ксении Трейстер просто кривляется на камеру и открывает рот под фанеру. Поёт за неё Анна Пересильд (Айгуль из «Слова пацана») — при всём уважении к актёрскому таланту, вокалистка она средняя.

Такой подход превращает известную детскую историю в подобие «Голубого огонька», где все по неведомой причине смеются, танцуют и хлопают в ладоши. Жаль, что зритель, который ждёт адекватного сюжета и центральной идеи, на этом празднике жизни почувствует себя лишним.

Принцесса Забава и её ухажёр Ваня Фото: «Наше кино»

Картинка красивая, но этого мало

Похоже, сами актёры не понимали, что происходит на съёмочной площадке, — поэтому и не напрягались. В лучшем случае вы запомните персонажей по нелепым кривляниям, в худшем — по лишённым всякого энтузиазма лицам.

Единственные исключения — энергичная Ксения Трейстер в роли принцессы Забавы и загримированный до неузнаваемости Данила Козловский. Имя актёра удалили из титров, но именно его Бабки Ёжки стали главным украшением фильма.

Также стоит похвалить людей, которые занимались костюмами и декорациями. Все персонажи носят роскошные наряды, дворцы впечатляют антуражем, бальные залы и рыночные площади проработаны до мелочей. В плане визуала придраться можно разве что к графике: её неприлично много, и местами она слишком бросается в глаза.

У Ксении Трейстер набралось уже много приличных ролей Фото: «Наше кино»

«Летучий корабль»: стоит ли смотреть?

Я старался, но так и не нашёл хоть одну причину идти в кинотеатр на «Летучий корабль». Это симпатичный, но ужасно бессмысленный фильм. Если ищете хороший семейный мюзикл, лучше пересмотрите «Бременских музыкантов».

Оценка «Летучего корабля» — 5 из 10

Понравилось

Красивые костюмы и декорации

На Трейстер и Козловского приятно смотреть

Есть пара хороших песен.

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