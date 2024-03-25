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Правительство Китая откажется от процессоров Intel, AMD и ОС Windows

Правительство Китая откажется от процессоров Intel, AMD и ОС Windows
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Как сообщает издание Financial Times, правительство Китая планирует полностью отказаться от компьютеров на базе американских процессоров Intel и AMD, а также операционной системы Windows. Чиновники страны хотят перейти на «более надёжные и безопасные» чипы и операционные системы местного производства. Судя по всему, ситуация не затронет частный сектор.

Отмечается, что соответствующий указ был составлен ещё в декабре 2023 года. Государственные предприятия Китая должны будут следовать новым правилам и полностью перейти на местные компоненты до 2027 года. Интересно, что ситуация не коснулась чипов NVIDIA, которые используют для обучения нейросетей и других высокотехнологичных задач.

Китай — это крупнейший рынок для американских производителей процессоров. Так, в 2023 году оборот чипов Intel составил $ 54 млрд (27% всей выручки), оборот чипов AMD — $ 23 млрд (15% всей выручки).

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