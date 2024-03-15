«Защитите свои права»: глава TikTok отреагировал на возможную блокировку сервиса в США

13 марта Палата представителей США одобрила законопроект, который позволит заблокировать TikTok в стране, — инициатива набрала достаточное количество голосов. Это означает, что президент США Джозеф Байден в теории сможет инициировать полное ограничение доступа к популярной видеоплатформе на территории государства.

На ситуацию уже отреагировал глава TikTok Шоу Цзы Чю. Он опубликовал небольшое видео прямо внутри платформы, в котором он поблагодарил американское сообщество за развитие сервиса и заявил, что продолжит бороться за работу приложения на территории США. Он призвал местных жителей делиться своими историями о TikTok в том числе с сенаторами, чтобы уменьшить риск блокировки приложения.

Мы продолжим делать всё, что в наших силах, включая реализацию наших законных прав для защиты этой потрясающей платформы, которую мы создали вместе с вами; мы верим, что сможем преодолеть это вместе. Я призываю вас продолжать делиться своими историями. Поделитесь ими со своими друзьями. Поделитесь ими со своей семьёй. Поделитесь ими со своими сенаторами. Защитите свои права. Сделайте так, чтобы ваши голоса были услышаны.

По словам Цзы Чю, блокировка TikTok не только повлияет на жизнь более чем 150 млн американцев, но и поставит под угрозу доходы около 300 тыс. местных жителей. Судя по всему, в это число также входят сотрудники американского отделения компании, где трудятся примерно 7000 человек.