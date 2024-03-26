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Одну из функций Windows забывают обновить уже 30 лет

Одну из функций Windows забывают обновить уже 30 лет
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Бывший разработчик Microsoft Дейв Пламмер рассказал о своей работе над функцией для Windows — она так и осталась без изменений с 1994 года.

Речь о диалоговом окне, которое открывается при попытке отформатировать диск. Пламмер признался, что решение должно было стать временным, поэтому он не беспокоился, что окно вышло слишком простым.

Однако прошло уже 30 лет, а Microsoft так и не стала менять первоначальное решение — окно точно также работает в последней версии Windows 11. Размер кластера для FAT до сих пор составляет 32 ГБ — выбранное Пламмером ограничение повышать не стали.

Сам разработчик считает, что Microsoft просто воспользовались принципом программиста «не трогай то, что работает», а в Windows 11 есть множество других старых функций.

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