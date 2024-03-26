Опубликованы постеры с главными героями четвёртого сезона «Пацанов»

Amazon опубликовала новые постеры с главными героями четвёртого сезона сериала «Пацаны». Премьера шоу состоится 13 июня с выпуска сразу трёх эпизодов из восьми.

Хоумлендер

Фото: Amazon

Уильям «Билли» Бутчер

Фото: Amazon

Хью «Хьюи» Кэмпбелл и Старлайт

Фото: Amazon

Марвин Ти Милк, Кимико Миясиро и Серж

Фото: Amazon

Поезд-А, Чёрный Нуар II и Подводный

Фото: Amazon

Четвёртый сезон продолжит события популярного сериала после финала третьего. События продолжения развернутся спустя месяц после финала «Поколения Ви», а последние эпизоды уже плавно подведут действие к началу второго сезона спин-оффа.

«Пацаны» — один из самых популярных супергеройских сериалов, стартовавший в 2019 году. Шоу рассказывает о мире, где люди со сверхспособностями стали обычным делом и аналогом знаменитостей. Сериал получил массу положительных и критических отзывов за чёрный юмор, жестокие сцены и нетипичные для жанра отношения между героями.