Вышел дебютный трейлер фильма «Вуди Вудпекер едет в лагерь» — премьера 12 апреля

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Компания Netflix опубликовала дебютный трейлер фильма Woody Woodpecker Goes To Camp («Вуди Вудпекер едет в лагерь»). В ролике показали ряд комичных ситуаций и противостояние с Баззом Баззардом — главным врагом Вуди.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix After School. Права на видео принадлежат Netflix After School.

Согласно синопсису, дятел Вуди хочет найти новый дом после того, как его выгнали из леса. Он начинает жить в детском лагере, однако ситуацию омрачает инспектор, который хочет закрыть учреждение.

В актёрский состав ленты вошли Хлоя Де Лос Сантос, Саванна Ла Рэйн, Кершон Теодор, Эван Станхоп, Эстер Сон, Джордж Холахан-Кантвелл и другие. Кресло режиссёра занял Джонатан А. Розенбаум.

Премьера картины «Вуди Вудпекер едет в лагерь» состоится 12 апреля в стриминговом сервисе Netflix.