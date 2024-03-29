Фильм «Оппенгеймер» вышел в Японии — через восемь месяцев после мировой премьеры

На этой неделе в кинотеатрах Японии стартовали показы фильма «Оппенгеймер» режиссёра Кристофера Нолана. Биографическая картина добралась до проката в стране лишь через восемь месяцев после мировой премьеры.

Ряд пользователей соцсети X (ранее Twitter) обратили внимание на то, что перед сеансом в кинотеатрах вешают специальное предупреждение. В нём зрителей предостерегают, что в ленте есть сцены со взрывом ядерной бомбы — для жителей страны это по понятным причинам крайне щепетильная тема.

Напомним, картина рассказывает историю жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, считающегося создателем атомной бомбы. «Оппенгеймер» заработал в мировом прокате больше $ 957 млн, что позволило ему войти в тройку самых кассовых фильмов 2023 года.

Мировая премьера «Оппенгеймера» состоялась в июле 2023 года.

Японский постер

Фото: Universal Pictures