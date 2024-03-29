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Актриса Кортни Кокс готова вернуться к роли Гейл Уэзерс в «Крике 7»

Журналисты Variety сообщили, что Кортни Кокс готова вернуться к роли Гейл Уэзерс в «Крике 7». По словам источников издания, сейчас актриса активно ведёт переговоры со студией. Первым информацию о желании Кокс сняться в картине озвучил инсайдер Даниэль Рихтман.

Режиссёром «Крика 7» выступит Кевин Уильямсон, сценарист первого «Крика». Ранее стало известно, что к серии хорроров вернётся Нив Кэмпбелл — звезда первых частей франшизы. Подробности сюжета будущего фильма ещё неизвестны.

Напомним, ранее от съёмок в картине отказались две исполнительницы главных ролей — Мелисса Баррера и Дженна Ортега. Первую уволили из-за её высказываний на тему израильско-палестинского конфликта, а вторая не смогла договориться по поводу повышения гонорара.

Сроки и дата премьеры седьмой части пока не раскрываются.