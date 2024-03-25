Кортни Кокс и Патрик Демпси вернутся к своим ролям в «Крике 7» — инсайдер

Известный инсайдер Даниэль Рихтман сообщил, что Кортни Кокс и Патрик Демпси сыграют в «Крике 7». По его словам, Кокс вновь повторит роль Гейл Уэзерс, а Демпси сыграет детектива Марка Кинкейда.

Ранее об этом говорили СМИ, но в контексте ведения переговоров с Paramount Pictures, а сейчас актёры якобы договорились с кинокомпанией и точно снимутся в ленте.

Режиссёром «Крика 7» станет Кевин Уильямсон, сценарист первого «Крика». У новой части пока нет даты выхода. От съёмок в картине отказались две исполнительницы главных ролей — Мелисса Баррера и Дженна Ортега. Первую отстранили от съёмок из-за её высказываний на тему израильско-палестинского конфликта, а вторая не смогла договориться со студией по поводу повышения гонорара.

К роли Сидни Прескотт вернётся Нив Кэмпбелл.