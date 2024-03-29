Уилл Поултер и Космо Джарвис снимутся в боевике Warfare Алекса Гарленда

Журналисты издания Deadline сообщили, что режиссёр Алекс Гарленд («Быстрее пули») готовится к съёмкам нового фильма под названием Warfare («Война»). Главные роли в картине исполнят Кит Коннор («Рокетмен»), Космо Джарвис («Сёгун»), Уилл Поултер («Мы – Миллеры») и Финн Беннетт.

Также в актёрский состав войдут Д’Фарао Ун-А-Тай («Псы резервации»), Чарльз Мелтон («Май декабрь») и Джозеф Куинн («Тихое место: День первый»). Детали сюжета и другие подробности ещё неизвестны.

Сейчас к выходу готовится другой фильм Гарленда — «Падение империи». Он расскажет о событиях в США во время гражданской войны в недалёком будущем. По сюжету Техас, Калифорния и другие крупные штаты решают выйти из состава страны и начинают кровопролитную войну со своим правительством.

Премьера фильма в России состоится 11 апреля.