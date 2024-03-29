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Появились свежие кадры фильма «Падение империи» с Кирстен Данст

Появились свежие кадры фильма «Падение империи» с Кирстен Данст
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Издание Entertainment Weekly опубликовало несколько свежих кадров боевика «Падение империи». На них можно увидеть героиню Кирстен Данст и других персонажей.

«Падение империи» расскажет о событиях в США во время гражданской войны в недалёком будущем. По сюжету Техас, Калифорния и другие крупные штаты решают выйти из состава страны и начинают кровопролитную войну со своим правительством. Героиня Данст будет журналисткой, которая окажется в самом эпицентре событий.

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Вместе с Данст в ленте сыграли Джесси Племонс, Ник Офферман и Кэйли Спэни. Сценаристом фильма, как и его постановщиком, выступил Алекс Гарленд.

Премьера фильма в России состоится 11 апреля. Это будет официальный прокат с профессиональным дубляжом.

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