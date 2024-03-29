iPhone 14 Plus подешевел в России до 76 тысяч рублей — СМИ

Редакция издания Hi-Tech Mail.ru обратила внимание, что смартфон iPhone 14 Plus подешевел в России на 15%. На старте за устройство просили от 95 тысяч рублей, однако сейчас его цена на маркетплейсах снизилась до рекордных 76 тысяч рублей.

За такую стоимость продают версию смартфона со 128 ГБ памяти. Подобный спад цены наблюдается и в случае с другими смартфонами Apple. Так, например, на прошлой неделе цена iPhone 15 Pro Max в России упала до 114 тысяч рублей.

iPhone 14 Plus оснащён 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 60 Гц и максимальной яркостью 800 нит. Девайс работает на процессоре Apple A15 Bionic и оснащён батареей на 4325 мА/ч.

Линейка смартфонов iPhone 14 поступила в продажу в сентябре 2022 года.