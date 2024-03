Apple планирует выпускать больше игр для Vision Pro

Издание MacRumors обратило внимание на официальные заявления Apple, в которых говорится о намерении компании в ближайшее время продолжить расширять список доступных на Vision Pro игр.

Уже сегодня для Vision Pro выйдут три новые игры из Apple Arcade: бесконечный раннер Alto's Odyssey: The Lost City, рисованная адвенчура Gibbon: Beyond the Trees и основанная на физике головоломка Spire Blast.

Компания планирует и дальше пополнять игровую библиотеку Vision Pro, чтобы делать устройство ещё более привлекательным для более широкого круга пользователей.

Apple Arcade – это подписочный сервис, который обеспечивает доступ к сотням игр для iPhone, iPad, Mac, Apple TV и Vision Pro. В сервис, как правило, попадают лучшие игры, доступные в App Store.