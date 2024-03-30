Джим Райан ушёл с поста главы PlayStation — он проработал в компании 30 лет

29 марта глава PlayStation Джим Райан отработал свой последний день в качестве сотрудника компании Sony. Топ-менеджер начал работу в корпорации в 1994 году, а в 2019-м возглавил её видеоигровое направление. В своём обращении Райан выразил уверенность в будущем Sony Interactive Entetainment и заявил, что наслаждался своей работой на протяжении стольких лет.

Я наслаждался работой в компании, которую я люблю, находясь рядом с замечательными людьми и невероятными партнёрами. PlayStation навсегда останется частью моей жизни, и я как никогда оптимистично смотрю в будущее Sony Interactive Entetainment.

Под руководством Джима Райана Sony выпустила PlayStation 5, а также начала портировать свои эксклюзивные игры на ПК. С 1 апреля временным главой подразделения станет президент и главный операционный директор компании Хироки Тотоки.