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Глава PlayStation Джим Райан назвал свои любимые игры для PS1, PS2, PS3, PS4 и PS5

Глава PlayStation Джим Райан назвал свои любимые игры для PS1, PS2, PS3, PS4 и PS5
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Недавно глава PlayStation Джим Райан пообщался с журналистами издания Variety. Одной из тем разговора стал уход руководителя подразделения со своей должности в следующем месяце — его временно заменит операционный директор Sony Хироки Тотоки.

По словам Райна, одно из самых сложных испытаний в его карьере стала пандемия COVID-19.

Моя главная задача тогда заключалась в том, чтобы излучать чувство спокойствия и безмятежности, хотя в то время я сидел дома за столом, держался руками за голову и думал, как нам через всё это пройти.

Также в ходе интервью руководитель назвал свои любимые игры на каждом поколении PlayStation. Вот рейтинг Джима Райана:

  • PS5 — God of War: Ragnarok
  • PS4 — «Человек-паук»
  • PS3 — Uncharted: Drake’s Fortune
  • PS2 — GTA 3
  • PS1 — Ridge Racer.

Джим Райан уйдёт с поста главы PlayStation после почти 30 лет работы в компании. Он пошёл на такой шаг, поскольку ему стало трудно находить баланс между жизнью в Великобритании и работой в США.

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