Глава PlayStation Джим Райан назвал свои любимые игры для PS1, PS2, PS3, PS4 и PS5

Недавно глава PlayStation Джим Райан пообщался с журналистами издания Variety. Одной из тем разговора стал уход руководителя подразделения со своей должности в следующем месяце — его временно заменит операционный директор Sony Хироки Тотоки.

По словам Райна, одно из самых сложных испытаний в его карьере стала пандемия COVID-19.

Моя главная задача тогда заключалась в том, чтобы излучать чувство спокойствия и безмятежности, хотя в то время я сидел дома за столом, держался руками за голову и думал, как нам через всё это пройти.

Также в ходе интервью руководитель назвал свои любимые игры на каждом поколении PlayStation. Вот рейтинг Джима Райана:

PS5 — God of War: Ragnarok

— God of War: Ragnarok PS4 — «Человек-паук»

— «Человек-паук» PS3 — Uncharted: Drake’s Fortune

— Uncharted: Drake’s Fortune PS2 — GTA 3

— GTA 3 PS1 — Ridge Racer.

Джим Райан уйдёт с поста главы PlayStation после почти 30 лет работы в компании. Он пошёл на такой шаг, поскольку ему стало трудно находить баланс между жизнью в Великобритании и работой в США.