Болельщики, сорвавшие матч чемпионата мира по CS 2, были задержаны — игра продолжена

Организаторы турнира PGL Major Copenhagen 2024 задержали болельщиков, которые сорвали четвертьфинальный матч между G2 Esports и MOUZ.

Стюарды вывели фанатов, которые прорвались на сцену и затеяли драку, со стадиона.

Видео доступно на YouTube PGL. Права на видео принадлежат PGL.

Матч был возобновлён после паузы, которая продолжалась около 20 минут. G2 Esports выиграла первую карту и ведёт на второй со счётом 9:6.

Вторая карта была прервана после того, как группа болельщиков ворвалась на сцену и начала выкрикивать агрессивные лозунги. По предварительной информации, они были недовольны тем, что одна из команд начала сотрудничество с онлайн-казино.

Один из болельщиков также разбил кубок во время драки со стюардами. Его убрали с арены и, вероятно, заменят на новый.