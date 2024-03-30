Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Болельщики, сорвавшие матч чемпионата мира по CS 2, были задержаны — игра продолжена

Болельщики, сорвавшие матч чемпионата мира по CS 2, были задержаны — игра продолжена
Аудио-версия:
Комментарии

Организаторы турнира PGL Major Copenhagen 2024 задержали болельщиков, которые сорвали четвертьфинальный матч между G2 Esports и MOUZ.

Стюарды вывели фанатов, которые прорвались на сцену и затеяли драку, со стадиона.

Видео доступно на YouTube PGL. Права на видео принадлежат PGL.

Матч был возобновлён после паузы, которая продолжалась около 20 минут. G2 Esports выиграла первую карту и ведёт на второй со счётом 9:6.

CS 2. PGL Major Copenhagen 2024 . 1/4 финала
29 марта 2024, пятница. 22:30 МСК
G2 Esports
Окончен
2 : 0
MOUZ

Вторая карта была прервана после того, как группа болельщиков ворвалась на сцену и начала выкрикивать агрессивные лозунги. По предварительной информации, они были недовольны тем, что одна из команд начала сотрудничество с онлайн-казино.

Один из болельщиков также разбил кубок во время драки со стюардами. Его убрали с арены и, вероятно, заменят на новый.

Материалы по теме
Видео
Фанаты прорвались на сцену и разбили кубок во время матча на мэйджоре по Counter-Strike 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android