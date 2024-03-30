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Фанаты прорвались на сцену и разбили кубок во время матча на мэйджоре по Counter-Strike 2

Фанаты прорвались на сцену и разбили кубок во время матча на мэйджоре по Counter-Strike 2
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Матч между европейскими командами G2 Esports и MOUZ в рамках чемпионата мира PGL Major Copenhagen 2024 по CS 2 был прерван из-за агрессивного поведения фанатов на «Роял Арене».

Группа болельщиков прорвалась на сцену и затеяла драку со стюардами, один из фанатов упал и сломал кубок. Игроков увели со сцены, о продолжении матча пока ничего не сообщается.

Видео доступно на YouTube PGL. Права на видео принадлежат PGL.

По предварительной информации, акция вызвана протестом против клуба G2, который сотрудничает с онлайн-казино. Ранее энтузиасты раздавали листовки с информацией об этом на входе на стадион.

Видео доступно на YouTube PGL. Права на видео принадлежат PGL.

PGL Major Copenhagen 2024 — чемпионат мира по киберспортивной игре Counter-Strike 2. Призовой фонд турнира составляет $ 1,25 млн.

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