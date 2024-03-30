18-летний россиянин m0NESY вместе с G2 вышел в полуфинал чемпионата мира по Counter-Strike

Команда G2 Esports, в составе которой выступает 18-летний российский снайпер Илья m0NESY Осипов, сыграет в полуфинале главного турнира по Counter-Strike 2 — PGL Major Copenhagen 2024.

В матче 1/4 финала европейская пятёрка уверенно разобралась с MOUZ — 2:0 по картам (13-9 на Inferno, 13-6 на Vertigo).

В полуфинале G2 Esports встретится с Natus Vincere, которая чуть ранее переиграла турецкую Eternal Fire. Матч состоится сегодня вечером, 30 марта, в 22:00 по московскому времени.

Ранее матч между G2 Esports и MOUZ был прерван из-за агрессивного поведения болельщиков. Группа фанатов прорвалась к сцене и устроила драку со стюардами «Роял Арены», а также сломала кубок за победу. Вскоре зачинщиков задержали.