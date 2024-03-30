«Я знаю, кто за этим стоит, им конец». Симпл — о фанатах, сорвавших матч мэйджора по CS2

Известный киберспортсмен Александр s1mple Костылев высказался о болельщиках, которые сорвали четвертьфинальный матч чемпионата мира по Counter-Strike 2 в Дании.

По словам Симпла, организаторы акции известны и скоро понесут наказание.

Я знаю, кто за этим стоит, и теперь им конец. Забавно, что такое впервые произошло в киберспорте, необычно.

Ранее несколько источников сообщили, что болельщики протестовали против сотрудничества команды G2 Esports с сайтом по открытию кейсов — фанатов наняла другая площадка, которая конкурирует со спонсором G2.

Во время матча плей-офф группа болельщиков выбежала на сцену «Роял Арены», начав драку с сотрудниками стадиона и повредив кубок PGL Major Copenhagen 2024. Игру пришлось прервать.