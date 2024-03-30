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Ким Кардашьян и Эмма Робертс — на постере 12-го сезона «Американской истории ужасов»

Компания FX Networks опубликовала постер 12-го сезона сериала «Американская история ужасов». На нём изображены Ким Кардашьян и Эмма Робертс.

За основу сюжета был взят роман Даниэля Валентайна «Деликатное состояние». Напомним, сезон разделён на две части — первая вышла в сентябре 2023 года. Шоураннером выступила Хэлли Файффер.

Ко всему прочему, в актёрский состав вошли Кара Делевинь, Закари Куинто, Микаэла Джаэ Родригес, Мэтт Зукри, Аннабелль Декстер-Джонс, Одесса Адлон, Дебра Монк и Джули Монк.

Премьера второй половины 12-го сезона состоится уже 3 апреля в стриминговом сервисе Hulu. Всего к выходу запланировано четыре новых эпизода — последний из них станет доступен для просмотра только 24 апреля.

Постер

Фото: FX NETWORKS