Продажи отечественных ПК в России выросли в два раза

По данным «Известий», в России вдвое выросли продажи отечественных компьютеров. Доля товаров на рынке увеличилась до 20%.

Среди российских брендов часто приобретают iRu, Irbis, Echips, Osio. В отличие от зарубежных аналогов, отечественные компьютеры более доступны по цене. Эксперты отмечают, что рост спроса может быть обусловлен в том числе заменой устаревших моделей. Новые программы требуют более мощных и современных компьютеров.

Как уточняется, за первые месяцы 2024 года в России фиксировался рост спроса на компьютеры. Показатель увеличился на 44% — до 1,3 млн штук. При этом объёмы продаж подобных устройств в России выросли за счёт расширения параллельного импорта, а также популяризации отечественных компьютерных брендов.