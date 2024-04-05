Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Taiga из OG признался в 322 — скандал с подставными матчами в Dota 2

Игрок OG по Dota 2 Томми Taiga Ли делал ставки на матчи своей команды во время мэйджора
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок OG по Dota 2 Томми Taiga Ли признался в том, что делал ставки на матчи своей команды во время выступления на крупных турнирах. Видео об этом на своём канале выпустил блогер Morf-Designer.

По словам блогера и его источника, через которого делал ставки Taiga, киберспортсмен специально отдавал первое убийство соперникам и делал другие действия в про-матчах, на которые принимали ставки. Взамен Ли получал информацию о других подставных матчах, чтобы делать на них большие ставки.

Тайга и его союзник сотрудничали в том числе на крупных турнирах, включая DreamLeague S19 и мэйджор ESL One Berlin Major 2023. Сам киберспортсмен в переписке с блогером заявил, что ставил только на победы OG, а также отметил, что его шантажировали.

Taiga выступал за OG с ноября 2021 по август 2023 года. Именно тогда появились первые слухи про то, что игрок участвовал в подставных матчах — после этого его перевели в запас без объяснения причин. В конце октября Ли признался, что зависим от азартных игр и завершил карьеру, но позже вернулся на про-сцену.

Материалы по теме
Профессионального игрока в Dota 2 забанили за смурфинг прямо во время турнира
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android