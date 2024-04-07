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Вышел стилизованный под рекламу трейлер сериала Fallout — премьера 11 апреля

Вышел стилизованный под рекламу трейлер сериала Fallout — премьера 11 апреля
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Компания Amazon опубликовала новый трейлер сериала Fallout. Ролик выполнен в комичном рекламном стиле, однако в нём показали свежие кадры из шоу.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Сериал расскажет о дочери смотрителя убежища Люси, судьбе члена Братства Стали с поверхности, а также о бывшем ковбое по кличке Вурдалак. Несмотря на разное происхождение, все три персонажа преследуют одну и ту же цель.

Шоураннерами проекта по культовой франшизе выступят Джонатан Нолан и Лиза Джой («Мир Дикого Запада»). Отметим, что одну из главных ролей исполнила Элла Пернелл (голос Джинкс из «Аркейн»).

Все серии первого сезона Fallout выйдут 11 апреля в стриминговом сервисе Prime Video.

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