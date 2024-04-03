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Братство Стали и жители убежища — на новых кадрах сериала Fallout

Братство Стали и жители убежища — на новых кадрах сериала Fallout
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Издание IGN опубликовало материал, посвящённый сериалу Fallout. В нём журналисты поделились различными деталями шоу и показали несколько свежих кадров.

На изображениях можно увидеть главных героев, человеческую общину и представителей Братства Стали — одной из ведущих фракций во вселенной Fallout. Люди в силовой броне, конечно, присутствуют.

Фото: Amazon Prime

Фото: Amazon Prime

Фото: Amazon Prime

Фото: Amazon Prime

Фото: Amazon Prime

Сериал расскажет о дочери смотрителя убежища Люси, судьбе члена Братства Стали с поверхности, а также о бывшем ковбое по кличке Вурдалак. Несмотря на разное происхождение, все три персонажа преследуют одну и ту же цель.

Шоураннерами сериала по культовой франшизе выступят Джонатан Нолан и Лиза Джой. Одну из главных ролей исполнила Элла Пернелл.

Все серии первого сезона Fallout выйдут 11 апреля в стриминговом сервисе Prime Video.

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