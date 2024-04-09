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В Минкульт обратились с просьбой запретить фильм «Во сне ты горько плакал» с Ургантом

В Минкульт обратились с просьбой запретить фильм «Во сне ты горько плакал» с Ургантом
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Вчера вышел первый трейлер фильма «Во сне ты горько плакал» с шоуменом и бывшим ведущим «Вечернего Урганта» Иваном Ургантом. Через какое-то время активист Виталий Бородин сообщил, что обратился к министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой запретить ленту.

Бородин потребовал не выдавать картине прокатного удостоверения из-за того, что считает Ивана Урганта и режиссёра Николая Солодовникова людьми с «антироссийской позицией».

Картину снял журналист и блогер Николай Солодовников. «Во сне ты горько плакал» — драматическая картина, поставленная по мотивам рассказа Юрия Казакова. Лента расскажет лирическую историю отца, который обращается к своему сыну.

Видео доступно на YouTube-канале «Киноафиша трейлеры». Права на видео принадлежат «Пример интонации».

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