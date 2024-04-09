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Сериал «1703» с Гошей Куценко не продлят на второй сезон

Сериал «1703» с Гошей Куценко не продлят на второй сезон
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Популярное шоу «1703», выходящее на Okko, не продлят на второй сезон. Об этом рассказал Сергей Шишкин в интервью газете «Ведомости».

По словам Шишкина, авторы шоу не хотят работать над сценарием второго сезона, а с другими исчезает «химия».

Его автор не хочет писать продолжение, с другими попробовали написать, «химия» проекта исчезла.

Главные роли в «1703» исполнили Кузьма Сапрыкин (молодой опер Вадим) и Гоша Куценко (мрачный капитан Георгий Колпаков), а события разворачивались в Санкт-Петербурге. В первом сезоне, состоящем из восьми эпизодов, они расследовали дело об исчезновении трупов молодых девушек из морга.

Видео доступно на YouTube-канале онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

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