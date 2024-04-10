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Cloud9 не смогла пройти в плей-офф IEM Chengdu 2024 по Counter-Strike 2

Cloud9 не смогла пройти в плей-офф IEM Chengdu 2024 по Counter-Strike 2
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В Китае завершился групповой этап глобального турнира Intel Extreme Masters Chengdu 2024 по CS 2. По результатам игрового дня определились все шесть участников стадии плей-офф.

Из подгруппы А с первого места вышла MOUZ, переиграв Team Liquid со счётом 2:0 (13-11, 13-6). Последнюю путёвку в 1/4 финала получила G2 с российским снайпером Ильёй m0NESY Осиповым, одолев Heroic — также 2:0 (13-10, 16-13).

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В группе B датская Astralis переиграла Virtus.pro. Две другие русскоязычные команды проиграли свои матчи и покинули турнир — C9 уступила FaZe Clan, а Nemiga Gaming оказалась слабее FlyQuest.

CS 2. Intel Extreme Masters Chengdu 2024 . Группа B. 1/2 финала (нижняя сетка)
10 апреля 2024, среда. 08:30 МСК
Cloud9
Окончен
0 : 2
FaZe Clan

Стадия плей-офф пройдёт с 12 по 14 апреля. Российская Virtus.pro сыграет против G2, матч состоится в пятницу, 12 апреля, в 10:00 мск.

Intel Extreme Masters Chengdu 2024 с призовым фондом $ 250 тыс. проходит в Китае. Победитель получит $ 100 тыс.

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