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Для «Смуты» готовят большое дополнение и обещают исправить геймплей

Для «Смуты» готовят большое дополнение и обещают исправить геймплей
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Разработчики исторической RPG «Смута» из Cyberia Nova продолжают делиться планами на дальнейшее развитие игры. В этот раз коллектив раскрыл схему поддержки тайтла вплоть до конца 2024 года.

Коротко о главном:

  • с 15 по 21 апреля — очередной хотфикс и патч;
  • начало мая — большой патч;
  • после этого Cyberia Nova начнёт выпускать патчи с периодичностью раз в две недели;
  • конец 2024 года — «большое» дополнение (пока без деталей).

Параллельно с этим команда будет одновременно готовить три больших обновления, которые затронут важные аспекты игры: боевую систему, локации и квесты. Ещё Cyberia Nova трудится и над образовательным режимом «Смутное время» — до конца года его хотят расширить новыми локациями.

Официальный релиз «Смуты» состоялся 4 апреля на ПК.

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