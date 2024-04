Вместо «Смуты»: в какие российские игры действительно стоит поиграть

Недавно вышла «Смута» — это исторический экшен, в разработку которой государство вложило больше 490 млн рублей.

По меркам ААА-индустрии сумма скромная, но разработчики слишком настойчиво завышали ожидания, громогласно пытаясь на словах превзойти «Ведьмака 3». На деле же «Смута» оказалась сокрушительным провалом, который можно хвалить разве что за графику и художественное исполнение.

Но не спешите разочаровываться в российском геймдеве. На деле за последние годы наши разработчики выпустили немало крутых игр — о них сегодня и поговорим.

«Чёрная книга»

Платформы: ПК, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Разработчик: Morteshka

Дата выхода: 10 августа 2021 года

Жанр: тактика, ККИ, приключение

«Чёрная книга» Фото: Morteshka

Игра рассказывает о молодой ведьме Василисе, которая путешествует по Чердынскому уезду и решает проблемы с бесами. Эти твари портят урожай, пугают местных и едят скотину, но неизбежно пасуют перед героиней. Она и договориться с чертями может, и уничтожить их.

Сражения завязаны на картах: с их помощью Василиса укрепляет защиту, наносит урон, накладывает врагам уязвимости. Секрет победы — правильно собранная колода и спланированные действия.

В «Чёрной книге» приятно сражаться, следить за сюжетом, принимать решения и думать над головоломками. Секрет в том, что все механики прекрасно проработаны. К примеру, просто путешествуя по карте, вы наткнётесь на деревеньку, где местные распевают очаровательные славянские песни. Вам точно захочется дослушать их до конца. Благодаря таким деталям от игры не оторваться.

Видео доступно на YouTube-канале C.O.R.E. | Codex of RPG Elucidation. Права на видео принадлежат Morteshka.

Warhammer 40,000: Rogue Trader

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

Разработчик: Owlcat Games

Дата выхода: 7 декабря 2023 года

Жанр: ролевая игра, тактика.

Warhammer 40,000: Rogue Trader Фото: Owlcat Games

Разработчики Owlcat Games зарекомендовали себя мастерами изометрических RPG. Их главные хиты, обе части Pathfinder, не раз называли лучшими RPG — всё благодаря вариативному отыгрышу, эпическому сюжету и комплексной боевой системе. В Rogue Trader события перенесли во вселенную Warhammer 40,000, но в остальном это именно игра Owlcat Games.

Новинку стоит похвалить за героя, который начинает игру практически полубогом. Если пожелает, по его воле перебьют толпу важных персон или уничтожат целую планету. Вот только мир невероятно опасен, а все вокруг плетут заговоры — в итоге даже такому герою трудно уцелеть.

Трудно сказать, что в Rogue Trader интереснее: пошаговые бои, где у каждого юнита десятки способностей, или диалоги, где нужно «танцевать» на манер «Игры престолов». Взять хотя бы первую беседу с распорядителем небольшой планеты. На каждую его реплику доступны семь-восемь уникальных ответов: ими вы унизите собеседника или расхвалите его, сделаете кровным врагом или завоюете расположение. В плане качества светские беседы превосходят большинство фэнтезийных книг!

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Owlcat Games.

Loop Hero

Платформы: ПК, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch

Разработчик: Four Quarters

Дата выхода: 4 марта 2021 года

Жанр: рогалик.

Loop Hero Фото: Four Quarters

Студия Four Quarters доказала, что игра с пиксельной графикой может увлечь сильнее самых дорогих релизов за сотни миллионов долларов. Геймплей прост: герой самостоятельно ходит по карте и лупит врагов, а вы ставите на его пути испытания вроде вампирских особняков и кладбищ со скелетами. Чем больше врагов, тем сложнее выжить — зато за победы дают опыт и экипировку. Смысл в том, чтобы максимально прокачать героя и при этом дотащить его до босса с полной полоской HP.

Идея проста, но затягивает на десятки часов. Вы постоянно обнаруживаете удивительные механики, открываете новые экипировку, классы и испытания, сталкиваетесь с особо опасными врагами. Этого хватило, чтобы стать большим хитом — даже отзывы в Steam на 93% положительные.

Видео доступно на YouTube-канале DevolverDigital. Права на видео принадлежат Four Quarters.

Ash of Gods: The Way

Платформы: ПК, Nintendo Switch

Разработчик: AurumDust

Дата выхода: 27 апреля 2023 года

Жанр: карточная игра, стратегия.

Ash of Gods: The Way Фото: AudumDust

Изначально Ash of Gods была добротным клоном The Banner Saga: те же опустошающая атмосфера, пошаговые бои, система выборов. Однако в The Way всё полностью поменяли. Теперь способности отряда завязаны на карточной системе, а каждый бой устроен по принципу головоломки.

Разработчики ограничивают количество ваших бойцов и закидывают их на узкий мост, по которому прёт толпа неприятелей. Или лишают вас крутых карт, но расставляют по арене взрывные бочки. Или же размещают укрытия: только за ними удастся пережить смертоносную атаку. Такой креатив делает каждую баталию интересной.

Видео доступно на YouTube-канале Ash of Gods. Права на видео принадлежат AurumDust.

«Кужлевка»

Платформы: ПК

Разработчик: Callback

Дата выхода: 6 апреля 2023 года

Жанр: приключение.

«Кужлевка» Фото: Callback

Сценаристы «Смуты» написали сотни диалогов, но ни одного интересного среди них нет. Лучше бы студия «Сайберия Нова» наняла сценаристов «Кужлевки». Это скромная, но очень милая игра об инопланетной тарелке, рухнувшей посреди российской деревни. Если зайти в НЛО и загадать желание, оно обязательно сбудется. Естественно, заглянуть в тарелку мечтают местные алкоголики, важные депутаты и зарубежные миллиардеры. Это порождает безумные ситуации, которые не раз заставят смеяться в голос.

Ваша задача — выбрать достойные мечты, пройти много простеньких мини-игр и насладиться многозначительным сюжетом о судьбе конкретного человека и всего человечества. Ну а на пути у вас встанут Сталин, сортир с голосом Геральта и другие неожиданные персонажи.

Видео доступно на YouTube-канале Callback. Права на видео принадлежат Callback.

Breathedge

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch

Разработчик: Redruins Softworks

Дата выхода: 25 февраля 2021 года

Жанр: выживание.

Breathedge Фото: RedRuins Softworks

Юморная выживалка о российском мужике в космосе. Этот бородатый детина найдёт выход из любой беды: заткнёт пробоину в корабле курицей, прокачает костюм с помощью презерватива, перехитрит робота-ВДВшника и построит из мусора свою «Нормандию».

Порой юмор сбоит, но большинство шуток отличные. К примеру, начинается игра титрами в духе «От создателей «Матрицы»… давно ничего не слышно». А среди заданий есть такие: «Скрафтите навязанную разработчиками хрень». Благодаря юмору и приличной механике выживания Breathedge завирусилась и стала коммерческим успехом. Неудивительно, что вторая часть уже в работе.

Видео доступно на YouTube-канале RedRuins Softworks. Права на видео принадлежат RedRuins Softworks.

Revival: Recolonization

Платформы: ПК, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch

Разработчик: HeroCraft PC

Дата выхода: 28 июня 2023 года

Жанр: стратегия.

Revival: Recolonization Фото: HeroCraft PC

4X-стратегия в духе «Цивилизации». Особенность в том, что спокойному развитию мешают случайные события: вода затапливает города на берегу, по континенту проходит толпа зомби, на подконтрольной территории открываются порталы, из которых лезут враги. После коллаборации с Atomic Heart на карте вообще могут появиться Рафики и Близняшки. Эти рандомные события делают катки уникальными.

Есть и другие поводы хвалить разработчиков: за систему терраформирования, регулярные обновления, сочный визуал, хорошую оптимизацию. Это ли не повод обратить на Revival: Recolonization внимание?

Видео доступно на YouTube-канале HeroCraft. Права на видео принадлежат HeroCraft.

The Bookwalker: Thief of Tales

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch

Разработчик: Do My Best

Дата выхода: 22 июня 2023 года

Жанр: приключение.

The Bookwalker: Thief of Tales Фото: Do My Best

The Bookwalker — изометрическая RPG с необычным сеттингом. Мы играем за кудесника, который умеет погружаться в книги и вытаскивать из них артефакты. Ради раритетных штук мы погрузимся в фэнтези, фантастику, вестерн и другие жанры.

Все приключения связаны сквозным сюжетом, но также в каждой книге есть своя история. Например, в школе магии произошло убийство, и только нам по силам отыскать виновника. А на заводе по производству роботов произошла катастрофа — надо узнать подробности. В общем, не пропускайте The Bookwalker, если любите игры в духе Disco Elysium.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Do My Best.

Slavania

Платформы: ПК

Разработчик: FrostLeaf Games

Дата выхода: 14 марта 2024 года

Жанр: метроидвания.

Slavania Фото: FrostLeaf Games

Эта метроидвания доказывает: чувство вкуса и энтузиазм важнее раздутого бюджета. Уникальная черта Slavania — сказочный славянский сеттинг со Змеем Горынычем и птицей Гамаюн, а также уникальное оружие. Герой справляется с испытаниями с помощью особого копья: оно не только разит противников, но и помогает с паркуром. До платформы не добраться? Всадите копьё в уступ и запрыгните на него — теперь всё получится. Под ногами шипы? Тогда используйте копьё как канат или телепорт.

Поначалу Slavania кажется слишком неказистой и артхаусной, но со временем к стилю привыкаешь. В финале, когда разработчики раскрывают все секреты и способности, от игры вообще не оторваться.

Видео доступно на YouTube-канале Game Art Pioneers. Права на видео принадлежат FrostLeaf Games.

Atomic Heart

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One

Разработчик: Mundfish

Дата выхода: 21 февраля 2023 года

Жанр: шутер.

Atomic Heart Фото: Mundfish

Когда-то геймеры не верили в существование Atomic Heart и с удовольствием читали многочисленные разоблачения. Вот только игра всё-таки вышла и оказалась суперхитом. Стильный визуал, роскошная музыка, драйвовые бои, запоминающиеся персонажи — это лишь малая часть достоинств.

Оказывается, можно умело распорядиться внушительным бюджетом и привлечь внимание адекватным маркетингом. Жаль, что авторам «Смуты» это оказалось не под силу.

Видео доступно на YouTube-канале Atomic Heart. Права на видео принадлежат Mundfish.

Знаете хорошую российскую игру, которой не хватает в подборке? Расскажите о ней в комментариях!