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Авторы «Ведьмака 3»: одиночные игры остаются для нас главным приоритетом

Авторы «Ведьмака 3»: одиночные игры остаются для нас главным приоритетом
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На этой неделе генеральный директор CD Projekt RED Михал Новаковский пообщался с журналистами издания Game Developer. В ходе разговора руководитель студии заверил, что одиночные сюжетные игры до сих пор остаются главным приоритетом для компании.

Новаковский не исключил, что в следующих играх CD Projekt RED могут появиться онлайн-элементы, однако они будут лишь дополнять основной опыт.

Мы кучу лет говорим, что хотим и дальше заниматься этим. То есть разрабатывать большие RPG с открытыми мирами и акцентом на сюжете. Вероятно, когда-нибудь мы добавим мультиплеерные компоненты, однако опять же, речь не о том, чтобы уменьшить число однопользовательских компонентов ради мультиплеера. Такого точно не будет.

По словам главы CD Projekt RED, в мире достаточно геймеров, которых не интересуют игры-сервисы и подобные современные модели распространения.

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