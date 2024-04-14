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В демоверсию экшена Stellar Blade на пике играло почти 700 тыс. человек

В демоверсию экшена Stellar Blade на пике играло почти 700 тыс. человек
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Аналитическая компания Ampere Analysis опубликовала результаты небольшого исследования. В нём специалисты пришли к выводу, что в демоверсию экшена Stellar Blade на пике играло 690 тыс. человек. Такие показатели почти в два раза больше, чем у пробной версии Final Fantasy 7 Rebirth — её максимум составил только 380 тыс. геймеров.

Фото: Ampere Analysis

После выхода Final Fantasy VII Rebirth число игроков в ней подскочило до 2,21 млн. По словам экспертов, если данная тенденция сохранится, то аудитория релизной версии Stellar Blade может спокойно превысить 4,01 млн игроков.

События проекта развернутся в далёком будущем. Земля разрушена в ходе катаклизма. Игрокам предстоит взять на себя роль девушки по имени Ева, чтобы исследовать последний город планеты и спасти выживших.

Stellar Blade выйдет 26 апреля только на PS5.

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