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Инсайдер раскрыл особенности игр для PS5 Pro: 4К, 60 FPS и рейтрейсинг

Инсайдер раскрыл особенности игр для PS5 Pro: 4К, 60 FPS и рейтрейсинг
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Журналист Том Хендерсон продолжает раскрывать новые детали грядущей консоли PS5 Pro. Теперь инсайдер рассказал, какие условия разработчикам нужно будет соблюсти для получения плашки PS5 Pro Enhanced — она указывает, что игра использует преимущества улучшенной версии устройства.

Претенденты на значок должны выполнить одно из условий

  • Использовать эффекты трассировки лучей PS5 Pro;
  • Получить повышенную целевую частоту кадров в играх с фиксированным FPS;
  • Получить увеличенное максимальное разрешение в играх с динамическим разрешением;
  • Получить увеличенное целевое разрешение в играх с фиксированным разрешением.

По словам Хендерсона, Sony хочет, чтобы игры на PS5 предлагали пользователям 4К, 60 FPS и рейтрейсинг. Для достижения подобного результата будет использоваться технология апскейлинга.

Ожидается, что PS5 Pro поступит в продажу уже в конце 2024 года.

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