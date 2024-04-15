Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовали съёмки нового фильма Райана Куглера с Майклом Б. Джорданом

Стартовали съёмки нового фильма Райана Куглера с Майклом Б. Джорданом
Комментарии

Оператор Отэм Дюральд в своих соцсетях опубликовал фото и сообщил о старте производства нового загадочного фильма «Райана Куглера» и Майкла Б. Джордана.

Сколько могут занять съёмки картины, неизвестно.

Фото: Соцсети Отэма Дюральда

Как сообщалось ранее, права на показ ленты выкупила Warner Bros. Это будет исторический триллер, а сюжет посвятят вампирам и другой нежити. Фильм в какой-то степени вдохновлён аниме, а ещё лента в итоге может перерасти в большую франшизу, если найдёт успех у зрителей.

Куглер продюсирует ленту совместно с Зинзи Куглером и Севом Оганяном. Композитор Людвиг Йоранссон будет исполнительным продюсером вместе с Ребеккой Чо и Уиллом Гринфилдом.

Всё ещё безымяннау картину планируют выпустить 7 марта 2025 года.

Материалы по теме
Сериал «Фоллаут»: что будет после финала первого сезона?
Сериал «Фоллаут»: что будет после финала первого сезона?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android