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Популярный видеоблогер Дмитрий Куплинов обручился

Популярный видеоблогер Дмитрий Куплинов обручился
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Известный летсплейщик Дмитрий Куплинов в своём телеграм-канале выложил фотографию, из которой стало понятно, что он сделал своей девушке Екатерине предложение. Однако фанаты думают, что фото сделано уже из ЗАГСа.

Куплинов оставил лишь одну подпись к фотографии, толком не прояснив ситуацию до конца.

Ну всё).

Фото: Соцсети Дмитрия Куплинова

По информации в Сети, Куплинов и Екатерина находятся в отношениях уже 10 лет. Фанаты уверены, что летсплейщик выбрал очень красивую дату, чтобы узаконить свои отношения со второй половинкой.

Куплинов начал свою деятельность в 2012 году. С тех пор он почти ежедневно выкладывает ролики на свой канал с прохождением как новых, так и старых игр. На данный момент у блогера целых 16,5 млн подписчиков.

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