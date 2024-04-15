Вышел дублированный трейлер семейного мультфильма «Кунг-фу Тигр» — премьера 16 мая

Кинокомпания Capella Film представила дублированный трейлер мультфильма «Кунг-фу Тигр» — анимационного проекта, вышедшего в Китае в 2022 году. В России премьера ленты состоится 16 мая.

Видео доступно на YouTube-канале Capella Film. Права на видео принадлежат Capella Film.

«Кунг-фу Тигр» расскажет историю маленького мальчика, который мечтает стать императором Китая. Однажды он отправляется в долгое путешествие, в котором встречает великого в прошлом мастера. Учитель обучает его премудростям кунг-фу, чтобы он мог справиться с любыми невзгодами.

Режиссёром мультфильма выступил Стэнли Цан («Убежище»), а главные роли в мультфильме исполнили китайские актёры. По итогам проката в 2022 году картина заработала около $ 3,5 млн.