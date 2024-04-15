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Сериал Спойлер (2024) — дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в России

Расписание выхода детективного сериала «Спойлер» с Максимом Матвеевым
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Уже 18 апреля состоится премьера детективного сериала «Спойлер». Шоу расскажет о бизнесмене Андрее Оболенском, который с подачи ведущего политтехнолога страны становится кандидатом-спойлером действующего губернатора Корецкого в выборах в вымышленной Куйбышевской области. Задача спойлера — оттянуть голоса у основного конкурента и сняться с выборов в пользу действующего губернатора. Но чем дальше заходит игра, тем больше Оболенский входит во вкус.

В первый сезон сериала войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам на «Кинопоиске». Финал состоится 13 июня.

Расписание выхода сериала «Спойлер»

ЭпизодДата выхода
1-я серия18 апреля
2-я серия18 апреля
3-я серия25 апреля
4-я серия2 мая
5-я серия9 мая
6-я серия16 мая
7-я серия23 мая
8-я серия30 мая
9-я серия6 июня
10-я серия13 июня
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