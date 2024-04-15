Расписание выхода детективного сериала «Спойлер» с Максимом Матвеевым
Уже 18 апреля состоится премьера детективного сериала «Спойлер». Шоу расскажет о бизнесмене Андрее Оболенском, который с подачи ведущего политтехнолога страны становится кандидатом-спойлером действующего губернатора Корецкого в выборах в вымышленной Куйбышевской области. Задача спойлера — оттянуть голоса у основного конкурента и сняться с выборов в пользу действующего губернатора. Но чем дальше заходит игра, тем больше Оболенский входит во вкус.
В первый сезон сериала войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам на «Кинопоиске». Финал состоится 13 июня.
Расписание выхода сериала «Спойлер»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|18 апреля
|2-я серия
|18 апреля
|3-я серия
|25 апреля
|4-я серия
|2 мая
|5-я серия
|9 мая
|6-я серия
|16 мая
|7-я серия
|23 мая
|8-я серия
|30 мая
|9-я серия
|6 июня
|10-я серия
|13 июня
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