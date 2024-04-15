Авторы «Шерлока» хотят выпустить фильм по мотивам сериала

Недавно один из создателей сериала «Шерлок» Марк Гэтисс пообщался с журналистами издания Deadline. В ходе разговора сценарист поделился, что он вместе с командой до сих пор мечтает выпустить фильм по мотивам шоу. Напомним, главную роль в нём исполнил Бенедикт Камбербэтч («Доктор Стрэндж»).

Мы бы хотели снять фильм, собрать всех вместе невероятно сложно. Поэтому вам сначала придётся спросить Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримена.

Напомним, в сериале также снялись Уна Стаббс, Руперт Грейвз, Луиза Брили, Марк Гэтисс, Эндрю Скотт, Аманда Аббингтон, Джонатан Арис, Винетт Робинсон и другие. Вторым соавтором проекта выступил Стивен Моффат.

Шоу «Шерлок» показывали в период с 2010 по 2017 год. За это время успело выйти четыре сезона.