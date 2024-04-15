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Блогер превратил PS1 в портативную консоль

Блогер превратил PS1 в портативную консоль
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Блогер Макки Каннард-Смит опубликовал на своём канале ролик, в котором показал, что превратил консоль PS1 в полноценную портативную консоль. Своё творение энтузиаст назвал PS Hanami.

Умелец отметил, что в корпусе приставки использованы компоненты из самой PS1, а не просто эмулятор. Чтобы вместить всю «начинку» устройства в портативку, блогер разрезал материнскую плату консоли пополам, сложил её как книгу, а затем перемонтировал.

Видео доступно на YouTube-канале Mackie Kannard-Smith. Права на видео принадлежат Макки Каннарду-Смиту.

Естественно, в такой миниатюрный корпус нельзя вставлять компакт-диски, поэтому он заменил дисковод на эмулятор оптического привода — он считывает игры с SD-карты. Ещё Каннард-Смиту не удалось встроить аналоговый стик, поэтому некоторые проекты не работают должным образом.

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