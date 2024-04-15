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Фанатка сделала интерактивную карту убежищ из сериала «Фоллаут»

Фанатка сделала интерактивную карту убежищ из сериала «Фоллаут»
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11 апреля состоялась премьера первого сезона сериала «Фоллаут» — экранизации культовой серии видеоигр Fallout. В первом выпуске шоу на несколько секунд телеведущие новостей показывают расположение убежищ Vault-Tec.

Фото: Amazon

Одна из фанаток под ником Tunnelsnakesfool решила перенести все значки на удобную интерактивную карту. Их общее количество превысило 100 штук. Об этом энтузиастка рассказала в соцсети X (ранее Twitter).

За шоу отвечают Джонатан Нолан и Лиза Джой — создатели «Мира Дикого Запада» и «В поле зрения». Одну из главных ролей исполнила Элла Пернелл (голос Джинкс из «Аркейн»). Вместе с ней в проекте снялся Уолтон Гоггинс («Омерзительная восьмёрка») — он сыграл гуля.

Сериал «Фоллаут» высоко оценили как рядовые зрители, так и представители профильной прессы.

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