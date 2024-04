Вышел релизный трейлер No Rest for the Wicked — хардкорного экшена от авторов Ori

Разработчики дилогии Ori из Moon Studios опубликовали релизный трейлер No Rest for the Wicked — хардкорного экшена в мрачном сеттинге. С точки зрения игрового процесса проект явно был вдохновлён соулс-лайками.

Видео доступно на YouTube-канале Moon Studios. Права на видео принадлежат Moon Studios.

События No Rest for the Wicked развернутся в альтернативном 841 году, в котором мир начинает захватывать Мор — чума, о которой никто не слышал вот уже тысячу лет. Главным героем выступит керим — один из секты мистических воинов, наделённых необыкновенными способностями и поклявшихся покончить с Мором любой ценой.

Выход No Rest for the Wicked в раннем доступе состоится уже 18 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series. Также тайтл поддерживает русский язык.