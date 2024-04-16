Сыгравшая Сильвию в «Локи» Софи Ди Мартино хочет увидеть кроссовер с Тором

Актриса Софи Ди Мартино, сыгравшая Сильвию в сериале «Локи», рассказала о желании увидеть взаимодействие её персонажа и Тора в исполнении Криса Хемсворта.

По словам Ди Мартино, она считает взаимодействие Тора и Сильвии интересным из-за динамики. Особенно сильно их связь выделится, если рядом будет и Локи.

Думаю, было бы здорово увидеть Сильвию и Тора вместе. Было бы забавно посмотреть, как они взаимодействуют, особенно вместе с Локи. Трое братьев и сестёр вместе? Динамика была бы интересной.

Журналист Variety узнал у Софи Ди Мартино про третий сезон шоу, на что актриса ответила, что не может сказать точно, поскольку сама не знает.

Я открыта для большего. Но, честно говоря, я думаю, что финал второго сезона был отличным.