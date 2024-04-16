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Уолтон Гоггинс рассказал, сколько заняло наложение грима для Гуля в сериале Fallout

Уолтон Гоггинс рассказал, сколько заняло наложение грима для Гуля в сериале Fallout
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Актёр Уолтон Гоггинс, снявшийся в сериале Fallout, рассказал о том, как ему создавали грим для проекта. По словам артиста, изначально наложение грима для образа Гуля занимало около пяти часов.

Через какое-то время этот процесс сократился до 1 часа и 45 минут. Гоггинс отметил, что цель авторов шоу была в том, чтобы зрители не переставали видеть в Гуле актёра.

Как только мы приняли решение, Винсент Ван Дайк разработал очень тонкие, но очень прочные элементы грима, чтобы под ними по-прежнему был я и чтобы я всё ещё мог улавливать свою мимику.

Уолтон Гоггинс пошутил, что во время первых попыток наложения грима он просто неподвижно сидел и изучал вестерны, чтобы больше проникнуться ими и показать некоторые элементы в сериале.

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